Праздник валенка устроят в Тамбовской области

В поселке Инжавино Тамбовской области 27 ноября устроят праздник валенка. Его гости получат возможность отдать дань традициям и вспомнить истоки. Они погрузятся в атмосферу предновогодних гуляний, поучаствуют в играх и забавах.

Для посетителей организуют ярмарку, на которой можно будет купить сувенирные валенки и варежки, елочные игрушки, фермерские продукты. Гости попробуют картофельные драники с мясом, сыром, капустой и грибами, блины и блинчики.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на региональный информационно-туристический портал, атмосферу праздника создадут зимние фотозоны, музыкальные выступления и тематические программы. Запланировано и катание на самодельных тройках.

Ранее в Ижевске провели турнир «Снайпер в варежках». Наличие варежек являлось обязательным условием.