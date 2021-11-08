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Праздник валенка устроят в Тамбовской области

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В поселке Инжавино Тамбовской области 27 ноября устроят праздник валенка. Его гости получат возможность отдать дань традициям и вспомнить истоки. Они погрузятся в атмосферу предновогодних гуляний, поучаствуют в играх и забавах.

Для посетителей организуют ярмарку, на которой можно будет купить сувенирные валенки и варежки, елочные игрушки, фермерские продукты. Гости попробуют картофельные драники с мясом, сыром, капустой и грибами, блины и блинчики.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на региональный информационно-туристический портал, атмосферу праздника создадут зимние фотозоны, музыкальные выступления и тематические программы. Запланировано и катание на самодельных тройках.

Ранее в Ижевске провели турнир «Снайпер в варежках». Наличие варежек являлось обязательным условием.

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