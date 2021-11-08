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В России стартовал международный турнир по мобильным играм

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Red Bull Mobile Esports Open – это крупнейший в мире киберспортивный турнир по мобильным играм, в рамках которого сражаются игроки из более чем 30 стран. Принять участие в соревновании может любой желающий – как новичок, так и про-геймер. От игроков требуется лишь наличие мобильного телефона с одной из представленных на турнире игр.

Сезон Red Bull M.E.O. возвращается в 2021 году с новыми дисциплинами. В четвертом сезоне в состав войдут PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile, портативная версия популярной MOBA League of Legends: Wild Rift и особый режим карточной игры Hearthstone – Поля Сражений.

В PUBG Mobile участникам предстоит собрать отряд из 4 игроков, найти лучшее вооружение на карте и пережить всех оппонентов в режиме королевской битвы. 8 онлайн-квалификаций пройдут с 20 по 27 ноября. Полуфиналы запланированы на 28 ноября, финал состоится 4 декабря, а комментировать их будет известный стример Максим ‘Wycc’ Козлов.

Игра League of Legends долгое время занимает первую строчку в рейтинге самых популярных MOBA в мире. Wild Rift стал продолжателем ее традиций, но в удобном мобильном формате. Эта игра – классическое противостояние двух команд из 5 человек, сражающихся с целью уничтожения базы противника. Две квалификации пройдут 27-28 ноября, российский финал – 4 декабря. Захватывающую битву между участниками турнира будут комментировать Юрий 'FlashInTheNight' Шиленков и Арман 'Wonderful' Авагян.

Команды-победители в дисциплинах PUBG Mobile и Wild Rift отправятся на международный гранд-финал.

И, наконец, Поля Сражений Hearthstone - динамичный режим автоматических поединков, где 8 игроков собирают мощные армии существ и соревнуются до последнего выжившего. Соберите свое войско и доминируйте поля сражений. Освещать эти матчи будет один из самых популярных киберспортсменов в мире HS Владислав ‘Silvername’ Синотов. Даты проведения 4 квалификации: 11 и 12 декабря, а завершатся они захватывающим гранд-финалом 18 декабря.

В призовой фонд российского турнира в каждой категории игр войдут денежные призы, а также 4 смарт-часов realme Watch 2 Pro (PUBG Mobile), 5 смарт-часов realme Watch 2 (Wild Rift) и смарт-часы realme Watch S (Hearthstone: Battleground).

Игроки и команды, занявшие первые и вторые места, получат гарнитуры SteelSeries Tusq.

Зарегистрироваться и узнать больше о турнире Red Bull M.E.O. можно по ссылке meo.redbull.com.

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