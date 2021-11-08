Захарова прокомментировала ситуацию с мигрантами на границе с Польшей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 ноября прокомментировала ситуацию с мигрантами, которые пытаются попасть из Белоруссии в Польшу.

Захарова вспомнила, что при содействии польских властей когда-то был разрушен Ирак.

«Сейчас польским политикам, которые клянут [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Больше 2 тыс. польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию. Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?», — написала официальный представитель МИД РФ в Telegram.

8 ноября было опубликовано видео, на котором видно, как нелегальные мигранты начали резать колючую проволоку на границе двух стран.

Сейчас обстановка на границе накаляется. Также мигранты используют бревна, чтобы прорваться через ограждение. Для ликвидации дыр, пробитых в заборе, военные Польши образовали живой щит. Кроме того, отогнать толпу пытаются с помощью вертолетов.

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.

Ранее в этот день сообщалось, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее стало известно, что мигранты свернули с дороги в лес. Со стороны Белоруссии был привлечен резерв гродненской пограничной группы для обеспечения безопасности на участке границы.

Польская Gazeta.pl заявляет о том, что у мигрантов якобы нет возможности отправиться на официальный пограничный переход в Кузнице, куда они намеревались попасть. В связи с этим возникает давка и наблюдаются волнения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, также страна усилила боевую готовность, на границу направили антитеррористические подразделения. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

При этом глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных подчеркнул, что Белоруссия в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной. По его словам, страна пытается сократить поток мигрантов, но не может остановить его полностью.

Госпогранкомитет Белоруссии также не исключил провокаций со стороны Польши для оправдания применения силы в отношении беженцев. В ведомстве заверили, что КПП в настоящий момент работают штатно.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.