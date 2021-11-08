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В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ

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В Роспотребнадзоре заявили о большом сходстве симптомов COVID-19 и ОРВИ. Об этом 8 ноября заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, наибольшее число пациентов имеют насморк и испытывают боль в горле. При этом потеря обоняния и вкуса стали второстепенными симптомами.

В 30-50% случаев заражения коронавирусом стали встречаться диарея и другие проблемы желудочно-кишечного тракта.

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При этом, как отметила Пшеничная, вирус может размножаться в кишечнике даже после выздоровления человека, а у части пациентов его можно обнаружить в кишечнике и спустя несколько месяцев после болезни., передает «РИА Новости».

Ранее, 11 октября, врач-эксперт Тимур Пестерев сообщил, что продолжительность и течение коронавируса зависит от состояния иммунной системы пациента. По его словам, заболевание пройдет быстро, если организм адекватно отреагирует на присутствие возбудителя.

Ранее, 30 сентября, глава профсоюза фельдшеров и работник «скорой» Дмитрий Беляков сказал, что осенью 2021 года симптомы коронавируса поменялись — болезнь на первых порах можно спутать с простудой или гриппом. У заболевших COVID-19 также могут наблюдаться боли в горле, высокая температура, головокружение, глухота и потеря обоняния.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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