Эксперт дала советы по возвращению к работе после перерыва

На сегодняшний день многим людям приходится находиться в активном поиске места трудоустройства в течение продолжительного времени. Особые проблемы могут возникнуть у тех, кто долгое время не имел возможности работать в силу определенных обстоятельств. О том, как вернуться в прежний режим, а также наверстать упущенное и доказать работодателю свою состоятельность как кандидата, рассказала карьерный консультант Елена Гируцкая.

«Самый простой способ — попробовать вернуться на последнее место работы, где вас знают и где вы уже успели хорошо себя зарекомендовать как профессионал», — посоветовала эксперт в беседе с Пятым каналом 8 ноября.

Если же человеку не подходит такой способ, ему следует обратиться на рынок труда и заняться составлением своего резюме, отметила она.

По словам Гируцкой, в резюме соискателю прежде всего нужно рассказать потенциальному работодателю об уровне своих профессиональных навыков, дабы поспособствовать дальнейшему приглашению на собеседование. Кроме того, документ должен быть максимально структурированным и не содержать в себе «воды». Лучше всего приводить в нем как можно больше количественных результатов — в фактах, достижениях и строгих цифрах.

«Конечно, любого менеджера по персоналу будет смущать, что ваш последний опыт работы был один, два или три года назад», — заметила консультант.

В таком случае она порекомендовала россиянам указать в резюме факт работы в предыдущей компании до настоящего момента. Тем не менее, уточнила она, в сервисах по поиску работы типа наиболее популярного в России HeadHunter так делать не стоит. При оформлении резюме на подобных ресурсах лучше заполнять его как можно более честно.

«В сопроводительном письме важно рассказать об опыте, знаниях и навыках, которые вы приобрели за время перерыва, а еще о том, как вы можете эффективно их использовать. К примеру, вы выучили иностранный язык, научились писать тексты или, скажем, научились работать в режиме многозадачности», — пояснила специалист.

При этом Гируцкая настоятельно посоветовала ищущим работу людям не обесценивать свой личный жизненный опыт, а, напротив, подумать, что с его помощью можно предложить новому работодателю. Так, можно просмотреть какие-то вебинары, пройти обучающие программы, почитать статьи или пообщаться с коллегами-экспертами.

Кроме прочего, карьерный консультант призвала россиян не волноваться о возвращении к трудовому режиму после длительного перерыва. Более того, она выразила уверенность в том, что такая жизненная ситуация совершенно нормальна и столкнуться с ней может каждый.

Ранее в понедельник стало известно, что в России начнут модернизацию службы занятости, чтобы соискатели легче могли найти нужную вакансию, а работодатель — необходимого ему специалиста. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, правительство утвердило программу цифровой трансформации социальной сферы, по которой в ближайшие 10 лет государству предстоит реализовать четыре проекта.