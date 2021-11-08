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В «Газпроме» заявили о готовности к запуску «Северного потока – 2»

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Строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску. Об этом заявил в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников в понедельник, 8 ноября.

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«Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в этот же день в Кремле рассказали журналистам, что сроков запуска газопровода пока нет, на это потребуется время. Там добавили, что сейчас необходимо ждать сертификации СП-2 компетентными органами.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что введение в эксплуатацию газопровода позволило бы снизить напряженность на европейском энергетическом рынке. Он указал на то, что административные барьеры не дают ввести его в строй.

Путин считает, что долгосрочная стабилизация энергорынка особо важна в непростой нынешней ситуации.

Немецкий регулятор начал процесс сертификации газопровода в сентябре. Согласно оценке Федерального сетевого агентства Германии, для этого потребуется четыре месяца, после чего проект направят в Еврокомиссию. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена получить одобрение к началу 2022 года. Западные СМИ полагают, что решение о запуске трубопровода может быть принято не раньше начала мая 2022 года, поскольку ЕК может рассматривать проект четыре месяца.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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