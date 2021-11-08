Сын сатирика Альтова попал в ДТП

Сын сатирика Семена Альтова Павел пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Об этом 8 ноября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авария произошла на 162-м км трассы «Скандинавия» в сторону Санкт-Петербурга. По предварительным данным, около 11:00 автомобиль марки Porsche врезался в мачту городского освещения, в результате чего машину разорвало на части.

Альтов остался жив, но был госпитализирован с травмой спины.

Накануне женщина с ребенком после автоаварии на Ярославском шоссе в Москве попали в больницу. 8 ноября мальчик скончался, женщина находится в больнице с различными травмами.

Ранее, 6 ноября, перебегавшего Кутузовский проспект с самодельным щитом мужчину сбил автомобиль. Пострадавший госпитализирован.