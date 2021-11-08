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Эксперимент по спасению пастбищ от деградации запустили в Астрахани

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Студенты Астраханского госуниверситета и сотрудники Инновационного естественного института, а также учебно-опытного хозяйства «Начало» проводят эксперимент с солеустойчивыми растениями, которые могли бы помочь в борьбе с деградацией почв. Этот проект является частью региональной программы по борьбе с опустыниванием земель.

Целью эксперимента является оздоровление почвы путем посева и выращивания солеустойчивых и засухоустойчивых растений.

Экспериментальный полигон, на котором проходит апробирование технологий, расположен на нескольких га хозяйства «Начало». Участок выбрали не случайно, поскольку здесь находится самая подходящая почва для исследований.

Как рассказала «Астрахань-24» директор Инновационного естественного института Анна Федотова, ученые проводят серию опытов, связанных с обработкой кормовых трав методами молекулярной и генной инженерии. Затем они будут наблюдать, как эти технологии работают в разных условиях.

Кроме того, в Астраханской области будут разыскивать фермеров, которые смогли бы предоставить свои земли для выращивания экспериментальных культур.

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