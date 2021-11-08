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Число льготников в автобусах Подмосковья сократилось из-за ковид-ограничений

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Число льготников в автобусах Московской области 8 ноября снизилось в два раза из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья.

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«Общий пассажиропоток 8 ноября в автобусах снизился на 26%», — отметили в ведомстве.

С 8 ноября в регионе ограничили проезд для льготников старше 60 лет, еще не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также для непривитых жителей с хроническими заболеваниями.

Действие социальных карт в транспорте приостановили для миллиона москвичей и 900 тыс. жителей Подмосковья. Пассажиры смогут вновь воспользоваться ими после того, как пройдут вакцинацию от коронавируса первым компонентом препарата.

Также в минтрансе напомнили жителям Московской области, что проезд в общественном транспорте возможен только в масках, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что в Московской области зафиксирован рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки, к аппаратам ИВЛ подключено 570 человек с подтвержденным коронавирусом, пишет Life.Ru.

В свою очередь губернатор региона Андрей Воробьев уточнил, что около 85% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не прививались от инфекции.

В России за минувшие сутки зафиксировали 39 400 случаев коронавируса. Больше всего новых случаев за последние 24 часа зарегистрировали в Москве (4982), Подмосковье (3429) и Санкт-Петербурге (2597).

По словам академика РАН, директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, центр провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы и пришел к выводу, что для защиты от «Дельта»-штамма необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител.

В свою очередь доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн 8 ноября назвал достаточным данное значение антител для защиты от коронавируса. Однако он добавил, что если этот уровень ниже, то гражданину необходимо вакцинироваться.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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