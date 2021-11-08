Страховщики назвали страны с наибольшим количеством ДТП с россиянами

Эксперты «АльфаСтрахования» проанализировали данные обращений по международным полисам «Зеленая карта» за 2020–2021 годы от юридических и физических лиц и выяснили, где за рубежом российские водители чаще всего становились участниками ДТП.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 8 ноября, чаще всего россияне попадали в аварии в Белоруссии (32% ДТП от общего количества аварий во всех странах). Вдвое реже граждане РФ становились виновниками аварий в Германии (16% от всех страховых обращений).

Чуть меньше дорожных происшествий сопровождало российских водителей в поездках по Польше — там они провоцировали аварии в 13% случаев. Также в числе несчастливых стран оказались Литва (8%) и Финляндия (3%). Относительно безаварийными стали Турция, Латвия, Франция, Испания и Румыния. В этих странах происходило от 2,4–2,9% ДТП с участием водителей из России.

28 октября сообщалось, что наибольшее количество ДТП на российских дорогах (17%) происходит по вине водителей в возрасте 30–34 лет. На втором месте оказались автолюбители 35–39 лет. На их долю приходится 16% всех ДТП. Первую тройку с показателем 13% замыкают сразу две возрастные группы — автолюбители 25–29 лет и 40–44 лет.