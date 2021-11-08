Ученые разработали ПЦР-тест для определения штаммов коронавируса

Ученые в Великобритании разработали метод, позволяющий точно обнаружить разные варианты COVID-19 или линии происхождения SARS-CoV-2 в образцах, взятых из носоглотки.

Авторы исследования разработали метод количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его особенность в том, что он может в реальном времени найти варианты вируса даже в тех образцах, где наблюдается низкий уровень вирусной РНК, следует из данных исследования, опубликованных на medRxiv.org.

Новый метод исследователи назвали аллель-специфической зондовой ПЦР. С помощью нового метода были проверены около 1000 образцов данных людей, которые были инфицированы. Тест показал мутации, характерные для альфа- и гамма-варианта коронавируса.

Более того, точность нового метода оказалась выше обычного ПЦР-теста. Метод аллель-специфической зондовой ПЦР показал чувствительность 100% для альфа-варианта. Для варианта гамма эти параметры составили 90-100%

Еще одно преимущество метода в том, что он легко модифицируется для обнаружения новых вариантов COVID-19 в будущем.

30 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом. Он пояснил, что вирус успевает проникнуть в клетки, так как уже через шесть-восемь месяцев после прививки у людей начинает падать титр антител, а сохранившиеся клетки памяти начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения, «но получается уже поздно».

До этого, 26 октября, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что большая часть российских тест-систем на коронавирус способна выявлять новый вариант «Дельта»-штамма AY.4.2.

30 сентября Попова заявила, что порядка 97% случаев заболевания COVID-19 в России в сентябре приходилось на штамм «Дельта». Также Попова обратила внимание на тот факт, что 158 стран мира демонстрируют практически стопроцентное присутствие данного варианта коронавируса.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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