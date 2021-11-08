IT-эксперт рассказал о перспективах использования блокчейна InnoChain

Индустриальный блокчейн InnoChain, разработанный специалистами университета Иннополис, — это невероятно важное цифровое решение, его современная реализация — только начало, в дальнейшем данный блокчейн можно будет применить в здравоохранении, образовании, промышленности и ЖКХ. Об этом рассказал «Известиям» Сергей Хитров, Founder & CEО Listing.Help в понедельник, 8 ноября.

Ранее в этот же день «Известия» сообщили, что InnoChain уже используется в работе над проектами для «Аэрофлота» и «Газпром нефти». Новинка отличается от традиционных открытых блокчейнов, к которым могут подключиться все желающие. Этот блокчейн контролируется организациями-участниками, и добавление нового участника происходит с согласия остальных. Разработка обеспечивает прозрачность бизнес-процессов, поскольку все участники видят каждый шаг операций, что исключает незаконное внесение изменений в документы.

InnoChain можно использовать для согласования договоров, контроля цепочек поставок, планирования объемов продаж товаров с учетом поставщиков и групп покупателей в методологических структурах программ лояльности, в своп-сделках и других операциях.

По словам Хитрова, новинка является невероятно важным цифровым решением, так как эта платформа в том числе основана на полной формальной верификации — в ней не будет «ручного» аудита смарт-контрактов, который есть в других современных блокчейнах. Также она отвечает российским требованиям безопасности, включает специальные языки программирования для верификации смарт-контрактов и способна к интеграции с другими блокчейн-решениями.

«Метод формальной верификаций, используемый в InnoChain — это самый мощный современный подход к обеспечению надежности ПО: математическое доказательство свойств надежности с использованием систем компьютерной логики», — отметил Founder & CEО Listing.Help.

Специалист рассказал, что один из первых обнародованных кейсов применения нового блокчейна — автоматизация процесса заправки самолетов «Аэрофлота». Благодаря ему время заправки воздушных судов снизилось с пяти до двух минут, а поступления документации — с нескольких дней до мгновенного отображения в системе. При этом документооборот на блокчейне является юридически значимым, а система расчетов стала полностью автоматической, подчеркнул Хитров.