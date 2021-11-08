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Международные резервы России обновили исторический максимум

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Международные резервы России обновили исторический максимум и составили $623,2 млрд на 29 октября. Об этом 8 ноября сообщает Центробанк.

«Объем международных резервов по состоянию на 29 октября составил $623,2 млрд, увеличившись за неделю на $1,6 млрд, или на 0,3%, преимущественно в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении.

Как заявил в октябре «Известиям» юрист, медиатор Юрий Капштык, увеличение объема международных резервов России — это хорошая новость, она говорит о внешнеполитической и экономической стабильности страны.

В конце июня эксперты сообщали, что Россия находится в лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны составляет 40% от внутреннего валового продукта, совокупный госдолг — порядка 17% от ВВП.

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