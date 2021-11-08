Порядка 900 л опасной незамерзайки нашли в Липецкой области

В Липецкой области с начала 2021 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора осмотрели 870 л незамерзайки в рамках надзора за безопасностью стеклоомывающей жидкости. Эксперты отобрали пять образцов, и в четырех выявили превышение содержания метанола.

В итоге забраковано 870 л незамерзайки общей стоимостью 20 тыс. рублей. 695 л признали негодными за содержание метанола, а 175 л — за отсутствие документов, которые подтверждали бы безопасность продукции.

Виновные оштрафованы на 32 тыс. рублей, 440 л жидкости конфисковано. Остальные материалы находятся на стадии рассмотрения, пишет GOROD48.

2 ноября сообщалось об увеличении до 35 числа умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области. 26 октября сообщалось о 30 умерших.