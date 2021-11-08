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Подросток на автомобиле сбил ребенка на пешеходном переходе в Подмосковье

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В Московской области подросток на автомобиле сбил несовершеннолетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

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ДТП произошло ранее в этот день на Новом шоссе в рабочем поселке Дрожжино. Предположительно, за рулем иномарки находился 16-летний подросток, пишет РЕН ТВ. Водитель не справился с управлением, совершил наезд на припаркованный автомобиль марки BMW, а затем сбил 12-летнего мальчика на переходе. Уточняется, что водитель с места ДТП скрылся, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Пострадавшего госпитализировали. 16-летнего подростка в ближайшее время опросят в присутствии законных представителей.

В полиции проводят проверку по факту произошедшего. Также проверку начала региональная прокуратура, пишет РИАМО. В ходе проверки исполнения требований законодательства о несовершеннолетних будут установлены обстоятельства передачи управления автомобилем подростку, пишет агентство городских новостей «Москва».

В конце октября девочка-подросток погибла в результате пьяного ДТП на Алтае. На проселочной дороге в Павловском районе Алтайского края перевернулся автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, в результате погибла 15-летняя девочка-пассажирка.

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