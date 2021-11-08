Пушков на фоне миграционного кризиса напомнил об обещании Германии

Российский сенатор Алексей Пушков назвал великим переселением народов ситуацию с мигрантами в Белоруссии.

«Великое переселение народов. И это — только начало. [Врио канцлера ФРГ Ангела] Меркель обещала, что Германия, озабоченная правами человека, справится. Но справится ли?» — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 8 ноября.

Ранее в этот день глава международного комитета парламента Белоруссии Андрей Савиных заявил «Известиям», что республика в контексте миграционного кризиса не является участвующей стороной. Он отметил, что страна пытается сократить поток мигрантов, но не может остановить его полностью.

В Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые, в свою очередь, принимают все необходимые меры.

В понедельник стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами в Белоруссии движется вдоль трассы к границе с Польшей. Позднее сообщалось, что мигранты свернули с дороги в лес.

В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб, а власти Литвы передислоцировали войска.

17 сентября Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

3 сентября заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев заявил, что Минск привлек к охране границы вооруженные силы и внутренние войска, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов. При этом 27 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ситуация с мигрантами является гуманитарной катастрофой.