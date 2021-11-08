«Газпром» увеличил суточный транзит в ЕС через Украину на 54%

«Газпром» увеличил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки. Однако это все равно меньше забронированных и оплачиваемых 109 млн куб. м в сутки. Об этом 8 ноября глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал в Facebook.

При этом «Оператор ГТС Украины» не получал дополнительных заявок на транзит, уточнил руководитель компании.

Кроме того, «Газпром» забронировал и оплачивает объем транзита, равный 109 млн куб. м, добавил Макогон.

6 ноября стало известно, что транзит газа через Украину в Евросоюз в октябре снизился на 19% по сравнению с показателями сентября и составил 2,6 млрд куб. м газа.

2 ноября директор Фонда энергетического развития, член общественного совета при Минэнерго Сергей Пикин объяснил причины отказа «Газпрома» бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также через Польшу на I-III кварталы 2022 года. Первая причина — «Газпром» перешел на покупку мощностей на месяц вперед и больше не бронируют на квартал, вторая — «Газпром» ожидает ввод «Северного потока – 2» (СП-2), и после этого будет понятно, какие объемы дополнительно понадобятся в следующих кварталах 2022 года.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, сообщила депутат.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. По его словам, изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.