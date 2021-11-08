С 20 ноября в центре и на юге Москвы заработает новая маршрутная сеть

Новая маршрутная сеть, получившая название «Магистраль», будет запущена в Центральном и Южном административных округах Москвы 20 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Благодаря этому появится больше магистральных маршрутов с интервалом до 10 минут, а также будет введена единая система номеров, упрощающая поиск нужного маршрута. Кроме того, будут организованы выделенные полосы, появятся новые остановки и будут перенастроены светофоры.

По словам руководителя ведомства, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, изменения в общей сложности затронут более 200 маршрутов. Он также отметил, что для многих москвичей время в пути сократится на 20-30%.



«Это будет сделано за счет ввода выделенных полос, выпрямления ряда маршрутов. В этой новой маршрутной сети мы также делаем задел под будущие станции Большой кольцевой линии метро. Когда она там появится, соответственно там уже будут остановки, и для части людей будет удобно выходить для того, чтобы воспользоваться будущими станциями метро», — объяснил Ликсутов.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что к 2025 году в Москве будут сданы в эксплуатацию 25 станций метрополитена. К этому сроку ожидается окончание строительства Большой кольцевой линии. Также будет открыт главный участок Троицкой линии и участки Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической линий.

Возле станций метро, МЦК и МЦД в Москве работают 66 перехватывающих парковок. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, стоянка на них бесплатная.