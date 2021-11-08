Прямой эфир
Экономика
В «Газпроме» заявили о готовности к запуску «Северного потока – 2»
Мир
Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября
Наука
Ученые разработали ПЦР-тест для определения штаммов коронавируса
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Авто
Страховщики назвали страны с наибольшим количеством ДТП с россиянами
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Мир
Посол России в ФРГ назвал неестественной напряженность в отношениях стран
Экономика
Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Мир
Дания не вводила ограничения в отношении экипажа «Академика Иоффе»
Общество
В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

С 20 ноября в центре и на юге Москвы заработает новая маршрутная сеть

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новая маршрутная сеть, получившая название «Магистраль», будет запущена в Центральном и Южном административных округах Москвы 20 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Магистральные» маршруты: как преобразится сеть общественного транспорта в столице
В следующем году автобусы Москвы изменят путь и получат новые номера

Благодаря этому появится больше магистральных маршрутов с интервалом до 10 минут, а также будет введена единая система номеров, упрощающая поиск нужного маршрута. Кроме того, будут организованы выделенные полосы, появятся новые остановки и будут перенастроены светофоры.

По словам руководителя ведомства, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, изменения в общей сложности затронут более 200 маршрутов. Он также отметил, что для многих москвичей время в пути сократится на 20-30%.

«Это будет сделано за счет ввода выделенных полос, выпрямления ряда маршрутов. В этой новой маршрутной сети мы также делаем задел под будущие станции Большой кольцевой линии метро. Когда она там появится, соответственно там уже будут остановки, и для части людей будет удобно выходить для того, чтобы воспользоваться будущими станциями метро», — объяснил Ликсутов.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что к 2025 году в Москве будут сданы в эксплуатацию 25 станций метрополитена. К этому сроку ожидается окончание строительства Большой кольцевой линии. Также будет открыт главный участок Троицкой линии и участки Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской, Сокольнической линий.

Возле станций метро, МЦК и МЦД в Москве работают 66 перехватывающих парковок. Для автомобилистов, которые совершат не менее двух поездок на поезде от ближайшей к парковке станции, стоянка на них бесплатная.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021