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Названы самые продаваемые автомобили в России по итогам октября

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В России самым продаваемым новым автомобилем по итогам октября 2021 года стала Lada Vesta. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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Так, за второй осенний месяц 2021 года россияне купили 10 261 автомобиль Lada Vesta, что на 13% меньше, чем в октябре 2020 года. Второе место заняла Lada Granta с показателем 7273 машины, что на 43% меньше по сравнению с прошлым годом. На третьем месте находится Kia Rio — 6983 проданных автомобиля (-24%).

В топ-10 самых продаваемых в России новых автомобилей по итогам октября 2021 года также вошли Hyundai Solaris (5323 ед.; +1%), Hyundai Creta (5088 ед.; −24%), Toyota RAV4 (3540 ед.; −4%), Lada Largus (3349 ед.; −11%), Skoda Rapid (3078 ед.; −7%), Renault Duster (2924 ед.; − 10%) и Toyota Camry (2860 ед.; +17%).

29 октября сообщалось, что с 2014 по 2021 год общее число моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%.

Так, если семь лет назад количество предлагаемых дистрибуторами моделей автомобилей составляло 442, то в 2021-м оно снизилось до 299. Таким образом, за прошедшие семь лет российский авторынок покинули 143 модели.

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