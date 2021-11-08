«Салавату Юлаеву» засчитали техническое поражение в матче с «Трактором»

Уфимскому «Салавату Юлаеву» засчитано техническое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте лиги в понедельник, 8 ноября.

«В соответствии с п. 20 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ Лига приняла решение засчитать хоккейному клуба «Салават Юлаев» техническое поражение», — указано в заявлении.

Ранее, 7 ноября, матч «Салават Юлаев» – «Трактор» был отменен из-за того, что игроки уфимского клуба отправились на семидневную самоизоляцию из-за группового заболевания гриппом, добавляет «Спорт-Экспресс». Все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.

«Салават Юлаев» провел 27 матчей в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В настоящее время команда занимает третье место в Восточной конференции с 38 очками.

26 октября московское «Динамо» на своем льду разгромило ярославский «Локомотив» со счетом 4:1. Оба клуба до старта сезона считались фаворитами в борьбе за Кубок Гагарина.