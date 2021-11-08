В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов с 12 ноября. Об этом 8 ноября сообщил губернатор региона Андрей Травников в эфире телеканала «Россия-24».

«На этой неделе мы принимаем дополнительные ограничения. Так, с 12 ноября, с пятницы, требование наличия QR-кода обязательно при посещении объектов общественного питания и залов и объектов, где проходят конгрессно-выставочные мероприятия. Надеемся, что наши усилия на прошлой неделе и новые мероприятия позволят переломить ситуацию с четвертой волной», — сказал Травников.

Губернатор добавил, что такое решение принято оперативным штабом региона.

С 30 октября в Новосибирской области введена система QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью от 100 человек в театрах, кинотеатрах и на концертных площадках.

С 25 октября в регионе действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.

Работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет для прохождения в течение четырех недель вакцинации. Кроме того, прошедших вакцинацию сотрудников рекомендовано освободить от работы на два дня. Продолжают работать детские сады, торговые центры при соблюдении противоэпидемиологических мер.

21 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что введение новых ограничений по COVID-19 является вынужденной мерой на фоне продолжающейся пандемии.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».