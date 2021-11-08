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Полицейский на ходу остановил выехавшую на встречку фуру под Пермью

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Майор полиции уголовного розыска отдела МВД РФ по Добрянскому городскому округу остановил фуру, вылетевшую на встречную полосу движения. Об этом 8 ноября сообщил на своем сайте региональный главк МВД по Пермскому краю.

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Александр Шехирев предотвратил последствия, которые могли произойти на трассе Пермь–Березники из-за возможного ДТП.

Оперативник находился на придорожной парковке, осматривая место происшествия по ранее поступившему заявлению. Офицер полиции увидел, как на горе остановилась фура. Спустя некоторое время большегруз начал медленное движение вниз.

Когда фура поравнялась с местом, где находились полицейские, Шехирев увидел, что грузовиком никто не управляет.

«К этому времени фура длинной 14 м выехала на полосу встречного движения федеральной трассы с интенсивным автомобильным потоком», — говорится в сообщении.

Полицейский на служебной машине обогнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку автопоезда, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик.

Его коллеги предупреждали автолюбителей о возможной опасности и не давали машинам проехать в зону риска.

Позже было установлено, что 60-летний водитель большегруза скончался за рулем от сердечного приступа.

10 сентября в управления ГИБДД Москвы рассказали, что в столице с начала 2021 года на 18% сократилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. Число погибших и пострадавших по вине граждан в состоянии опьянения за рулем сократилось на 39,2% и 14,7% соответственно.

9 июня Госавтоинспекция поддержала снижение скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч с индивидуальным и обоснованным подходом для каждой улицы.

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