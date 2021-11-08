Прямой эфир
Экономика
В «Газпроме» заявили о готовности к запуску «Северного потока – 2»
Мир
Лавров исключил проведение встречи в нормандском формате 11 ноября
Наука
Ученые разработали ПЦР-тест для определения штаммов коронавируса
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Авто
Страховщики назвали страны с наибольшим количеством ДТП с россиянами
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Мир
Посол России в ФРГ назвал неестественной напряженность в отношениях стран
Экономика
Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Мир
Дания не вводила ограничения в отношении экипажа «Академика Иоффе»
Общество
В Новосибирской области введут QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Эксперт оценил поддержку правительством законопроекта об отмене обязательного ТО

Автоэксперт Моржаретто оценил поддержку правительством законопроекта об отмене обязательного ТО
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автоэксперт Игорь Моржаретто положительно оценил поддержку российским правительством законопроекта об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей. Об этом он заявил «Известиям» в понедельник, 8 ноября.

ТО ли еще будет: отмену техосмотра ГД планирует рассмотреть в ноябре
Кому разрешат не проводить тестирование тормозной и рулевой систем

«Я считаю, что это очень хороший шаг будет, если отменят обязательный техосмотр для владельцев частных автомашин», — заявил он.

По его словам, обязательный техосмотр является чистой формальностью, так как по закону за техническое состояние автомобиля отвечает водитель, а не станция ТО.

Более того, эксперт привел данные, согласно которым примерно 80–90% автомобилистов покупали и покупают документы о прохождении процедуры техосмотра, а реальная статистика страховщиков не выявила зависимости от наличия и отсутствия ТО при авариях.

Ранее в этот же день правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.

Согласно законопроекту, легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В кабмине же предложили дополнить документ поправками, приведя его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе. Ремарки касаются регламента Таможенного союза, в котором указывается, что проверка ТС в случае изменения конструкции производится «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения и последующей проверки безопасности.

26 октября «Известия» выяснили, что законопроект «О внесении изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении после завершения нерабочих дней, которые были установлены в стране с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса.

Партия «Единая Россия» в начале сентября выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит указанную инициативу. По его словам, как показывает практика, автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. В связи с этим будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021