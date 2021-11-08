Эксперт оценил поддержку правительством законопроекта об отмене обязательного ТО

Автоэксперт Игорь Моржаретто положительно оценил поддержку российским правительством законопроекта об отмене обязательного техосмотра для автолюбителей. Об этом он заявил «Известиям» в понедельник, 8 ноября.

«Я считаю, что это очень хороший шаг будет, если отменят обязательный техосмотр для владельцев частных автомашин», — заявил он.

По его словам, обязательный техосмотр является чистой формальностью, так как по закону за техническое состояние автомобиля отвечает водитель, а не станция ТО.

Более того, эксперт привел данные, согласно которым примерно 80–90% автомобилистов покупали и покупают документы о прохождении процедуры техосмотра, а реальная статистика страховщиков не выявила зависимости от наличия и отсутствия ТО при авариях.

Ранее в этот же день правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.

Согласно законопроекту, легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В кабмине же предложили дополнить документ поправками, приведя его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе. Ремарки касаются регламента Таможенного союза, в котором указывается, что проверка ТС в случае изменения конструкции производится «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения и последующей проверки безопасности.

26 октября «Известия» выяснили, что законопроект «О внесении изменений в закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении после завершения нерабочих дней, которые были установлены в стране с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса.

Партия «Единая Россия» в начале сентября выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит указанную инициативу. По его словам, как показывает практика, автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. В связи с этим будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.