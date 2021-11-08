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Жителей Башкортостана предупредили о гололедице и мокром снеге

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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Башкортостане. В республике ожидаются мокрый снег и гололедица.

Согласно прогнозам, до конца суток 8 ноября и 9 ноября в Башкирии будет облачно с прояснениями. В ночные часы выпадет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Ситуация усугубится дневными дождями, пишет «МедиаКорСеть».

Скорость ветра во время дождя будет достигать 17 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит –2…+3 градуса, днем до +6 градусов.

Ранее синоптики рассказали о сроках наступления метеорологической зимы в Москве. 15 ноября осадки будут идти только в твердой фазе — в виде снега, температура упадет до –5 градусов. Ожидается формирование снежного покрова толщиной до нескольких сантиметров.

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