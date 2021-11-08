Самарская область участвует в акции «Маленькие радости для врачей»

Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей», цель которой — поддержать медиков, работающих с больными коронавирусом пациентами. На призыв принять участие в акции откликнулись добровольцы штаба #МыВместе, члены движения «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы», а также представители бизнеса.

Как рассказал замминистра образования Самарской области, глава департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, добровольцы рисуют картины, создают украшения, а затем дарят их медикам, которые, жертвуя временем и силами, спасают жизни.

К акции также присоединились представители Самарского Инклюзивного Ресурсного Центра. Они провели для добровольцев мастер-класс по росписи значков. Предприниматели подготовили подарки для врачей.

А накануне участники акции поблагодарили врачей Самарской медико-санитарной части № 5 и передали подарки непосредственно тем, кто работает в красной зоне, пишет НИА «Самара».

28 октября сообщалось о том, что в России возобновилась работа штабов акции взаимопомощи #МыВместе. Волонтеры помогают населению во всех 85 регионах страны в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Они занимаются доставкой лекарств и продуктов гражданам из группы риска, помощью в медицинских организациях, call-центрах, информируют население о вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.