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Путин обсудил с директором ЦРУ Бернсом двусторонние отношения и региональные конфликты

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Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, такой разговор имел место быть по телефону. Обсуждались двусторонние отношения и кризисная ситуация в дипломатической практике», — сообщил представитель Кремля на брифинге.

Кроме того, по словам Пескова, в ходе беседы российского лидера с главой ЦРУ упоминались наиболее актуальные вопросы по региональным конфликтам.

В частности, также была поднята тема кибербезопасности, отмечает «Газета.RU».

Уильям Бернс прибыл в Москву 2 ноября вместе с высокопоставленной американской делегацией и находился там до 3 ноября. В первый день визита он принял участие во встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. Согласно информации СВР, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и возможности межведомственного взаимодействия.

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На встрече с Патрушевым, как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, была затронута тема отношений Вашингтона и Москвы.

Кроме того, как 6 ноября рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в ходе визита в Москву главы американского Центрального разведывательного управления поднималась тема Украины.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Бернс в ходе визита подтвердил важность выполнения минских договоренностей и соблюдения особого статуса Донбасса.

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» отметил, что Бернс — лучшая кандидатура для налаживания отношений между США и Россией. Эксперт пояснил, что Бернс стал главой американской делегации в Москве не случайно, а подобные визиты в круг обязанностей главы ЦРУ не входят.

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