Прямой эфир
Мир
Лавров назвал цель учений НАТО в Черном море
Мир
Глава ЦРУ подтвердил важность соблюдения минских соглашений
Общество
В Центре Гамалеи раскрыли способ получения уровня антител в 300 единиц
Общество
Песков прокомментировал порядок выдачи субсидий чиновникам на покупку жилья
Мир
Израильская система ПВО сбила беспилотник у берегов сектора Газа
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Мир
Немецкий политик призвал ФРГ попытаться перезагрузить отношения с Россией
Мир
Литва начала передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии
Мир
Победители парламентских выборов в Чехии создадут коалиционный кабмин
Спорт
В сборную России по футболу вызван игрок «Зенита» Данил Круговой

Украинского актера Томусяка убрали из черного списка минкульта Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинского актера Валентина Томусяка убрали из черного списка министерства культуры Украины. Об этом 8 ноября сообщает vesti.ua.

Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворца»
Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в черный список попало большинство иностранных участников форума

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности страны исключило фамилию украинского актера Томусяка из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, говорится в сообщении.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что украинский актер Томусяк, известный по сериалу «Крепостная», стал «угрозой национальной безопасности» и попал в черный список. Супруга актера объяснила, что месяц назад на одном из российских сайтов о кино кто-то случайно или умышленно добавил имя Томусяка в список актеров, сыгравших в картине. Женщина написала обращение к администрации сайта и имя мужа убрали. Но Служба безопасности Украины (СБУ) разбираться в нюансах не стала и добавила его в базу.

3 ноября министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны в очередной раз расширило черный список, добавив в него более 30 деятелей культуры, среди них — десятки россиян. Сейчас в этом перечне находятся 258 человек.

Ранее, 21 октября, стало известно, что Украина добавила в черный список 13 российских артистов. Согласно актуальным данным, в этот перечень вошли: Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Марина Денисова, Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Евгений Кузьмин и другие.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021