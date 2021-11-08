Украинского актера Томусяка убрали из черного списка минкульта Украины

Украинского актера Валентина Томусяка убрали из черного списка министерства культуры Украины. Об этом 8 ноября сообщает vesti.ua.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности страны исключило фамилию украинского актера Томусяка из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, говорится в сообщении.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что украинский актер Томусяк, известный по сериалу «Крепостная», стал «угрозой национальной безопасности» и попал в черный список. Супруга актера объяснила, что месяц назад на одном из российских сайтов о кино кто-то случайно или умышленно добавил имя Томусяка в список актеров, сыгравших в картине. Женщина написала обращение к администрации сайта и имя мужа убрали. Но Служба безопасности Украины (СБУ) разбираться в нюансах не стала и добавила его в базу.

3 ноября министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности страны в очередной раз расширило черный список, добавив в него более 30 деятелей культуры, среди них — десятки россиян. Сейчас в этом перечне находятся 258 человек.

Ранее, 21 октября, стало известно, что Украина добавила в черный список 13 российских артистов. Согласно актуальным данным, в этот перечень вошли: Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Марина Денисова, Сергей Гарусов, Максим Григорьев, Евгений Кузьмин и другие.