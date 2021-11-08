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Голикова поручила регионам оценить эффективность программ по привлечению медиков

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила главам регионов проанализировать ситуацию с дефицитом медицинских специалистов в регионах России и оценить эффективность программ по их привлечению. Это следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

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«Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте РФ, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте РФ», — говорится в тексте протокола, который цитирует «РИА Новости».

Кроме того, Голикова поручила регионам оценить эффективность реализации этих программ с привлечением профильных кафедр образовательных организаций, подведомственных Минздраву России.

Ранее, 5 ноября, Голикова сообщала об ухудшении ситуации с COVID-19 в 10 регионах страны. По заявлениям Голиковой, сделанной в оперштабе по борьбе с инфекцией, речь идет о Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, а также о Красноярском крае, Республике Татарстан, Тыва и Чувашия.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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