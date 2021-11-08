Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных проектов в нефтегазовой сфере - Лавров

Россия и Венесуэла близки к реализации масштабных проектов в нефтегазовой сфере - Лавров

2021-11-08 14:46:09

2021-11-08 14:46:09

2021-11-08 14:46:09

2021-11-08 14:46:09

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