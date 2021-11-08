Эксперт по выживанию рассказал о способах спастись при авиакатастрофе

При авиакатастрофе важно правильно сгруппироваться, а также иметь в ручной клади несколько необходимых вещей. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

«Человек должен быть в обуви, человек должен сгруппироваться. Потому что, скорее всего, будет сильный удар и можно просто удариться головой о переднее сидение, о заднее, о соседних людей. <...> В ручной клади я всегда рекомендую иметь что-то теплое из одежды. Это может быть флисовая кофта, это может быть легкая пуховая куртка, это может быть просто какой-то свитер, какая-то толстовка», — рассказал он «Пятому каналу».

Кроме теплых вещей эксперт посоветовал иметь в ручной клади бутылку питьевой воды, питательные батончики и пауэрбанк. Помимо этого он отметил, что телефон может быть полезен даже в случае отсутствия связи, так как на нем есть фонарик и офлайн-карты.

«Ну и, конечно, я еще рекомендую иметь зажигалку, даже если человек не курит, чтобы у него была возможность развести огонь и согреться. Опять если мы рассматриваем крушение где-то вдалеке, человек выжил и огонь его спасет, поможет подать сигнал бедствия», — сообщил Халилов.

Кроме того, также полезным, по мнению эксперта, будет иметь с собой небольшую аптечку с бинтами, лекарствами от головной боли, от расстройства желудка, а также с антигистаминными средствами и лейкопластырем.

Первым делом после падения нужно осмотреть себя на предмет ран, переломов и ушибов. Затем следует убедиться, что рядом нет никакой опасности — взрыва, диких животных и так далее. После этого нужно проверить, не нуждаются ли другие люди в помощи, отметил специалист по выживанию.

Эксперт посоветовал ожидать прибытия спасателей и не отходить далеко от места аварии, чтобы не упустить приезд медиков и транспорта.

«Раньше, конечно, все было гораздо сложнее. Сейчас, если самолет падает, если корабль тонет, всегда подается сигнал бедствия. Руководители полетов все видят, что произошло, и сразу же отправляется группа спасения», — заключил Халилов.

В июле прошлого года стюардессы рассказали, как вести себя в самолете, чтобы в случае чрезвычайной ситуации на борту иметь больше шансов на выживание. По словам бортпроводников, важно сосчитать, сколько рядов отделяет ваше место от аварийного выхода. Это поможет при эвакуации быстрее сориентироваться, так как в случае задымления не всегда можно увидеть выход.

Также члены экипажа посоветовали следить за поведением бортпроводников. Это поможет понять, есть ли реальная опасность.