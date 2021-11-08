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Этнографический атлас издали на средства гранта в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае впервые издан этнографический атлас. В нем собрана вся информация о народах, проживающих на территории края, об истории заселения Дальнего Востока, традициях и особенностях жизни коренных народов. Тираж будет передан для дальнейшего использования в библиотеки и школы.

«Этноатлас Хабаровского края» издан на средства гранта, который в этом году Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) выиграла в конкурсе президентских грантов в области культуры и искусства. Издание было отпечатано в Хабаровской краевой типографии тиражом 1,5 тыс. экземпляров», — отметил министр культуры края Юрий Ермошкин.

Авторами-разработчиками выступили преподаватели вузов, сотрудники Дальневосточной государственной научной библиотеки, архивов, краеведы, сообщает ИА AmurMedia cо ссылкой на сайт правительства Хабаровского края. До конца этого года запланирован цикл информационно-просветительских мероприятий.

В России ведутся работы по созданию списка граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам. Подать документы для включения в список граждане теперь смогут в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее постановление утвердило правительство РФ.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 5 октября, цель создания списка — упростить оформление льгот для представителей малочисленных коренных народов. Им не придется собирать пакет документов для подтверждения национальной принадлежности. Порядок должен заработать с февраля 2022 года. Список формирует Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) в электронной форме.

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