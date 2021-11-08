Прямой эфир
Мир
Лавров назвал цель учений НАТО в Черном море
Мир
Глава ЦРУ подтвердил важность соблюдения минских соглашений
Общество
В Центре Гамалеи раскрыли способ получения уровня антител в 300 единиц
Общество
Песков прокомментировал порядок выдачи субсидий чиновникам на покупку жилья
Мир
Израильская система ПВО сбила беспилотник у берегов сектора Газа
Мир
«Газпром» увеличил транзит газа в Евросоюз через Украину
Мир
Немецкий политик призвал ФРГ попытаться перезагрузить отношения с Россией
Мир
Литва начала передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии
Мир
Победители парламентских выборов в Чехии создадут коалиционный кабмин
Спорт
В сборную России по футболу вызван игрок «Зенита» Данил Круговой

Две больницы объединят в Воркуте до марта 2022 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воркутинскую инфекционную больницу присоединят к больнице скорой медицинской помощи. Соответствующий проект постановления правительства Республики Коми опубликовали на портале общественного обсуждения нормативных и правовых актов.

Реорганизация проводится в рамках программы оздоровления государственных финансов и оптимизации расходов Коми на период с 2017 по 2024 год. В министерстве здравоохранения указали, что одним из факторов стало сокращение численности населения в Воркуте на 46,9 тыс. человек — до 73,1 тыс. человек. Также уменьшилась потребность медицинской помощи по профилю инфекционных болезней. Структура инфекционной больницы при этом существенно не изменилась. Обеспеченность койками увеличилась до 9,9 на 10 тыс. населения. Избыточное до 2020 года количество коек содержали в том числе за счет доходов больницы от предпринимательской деятельности.

В 2020 году потребность в инфекционных койках возросла на фоне пандемии. На текущий момент основным источником госпитализаций являются пациенты с коронавирусом, пишет ИА «Комиинформ».

Функционально инфекционная больница связана с больницей скорой медицинской помощи. Ресурсы некоторых подразделений являются едиными. Часть должностей является дублирующей, при этом в обоих учреждениях отмечается дефицит кадров.

При реорганизации не предполагается сокращения инфраструктуры. Администрация намерена развивать службы и рационально расставлять кадры. Мероприятия позволят эффективнее использовать кадровые и материальные ресурсы организаций.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021