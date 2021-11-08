Две больницы объединят в Воркуте до марта 2022 года

Воркутинскую инфекционную больницу присоединят к больнице скорой медицинской помощи. Соответствующий проект постановления правительства Республики Коми опубликовали на портале общественного обсуждения нормативных и правовых актов.

Реорганизация проводится в рамках программы оздоровления государственных финансов и оптимизации расходов Коми на период с 2017 по 2024 год. В министерстве здравоохранения указали, что одним из факторов стало сокращение численности населения в Воркуте на 46,9 тыс. человек — до 73,1 тыс. человек. Также уменьшилась потребность медицинской помощи по профилю инфекционных болезней. Структура инфекционной больницы при этом существенно не изменилась. Обеспеченность койками увеличилась до 9,9 на 10 тыс. населения. Избыточное до 2020 года количество коек содержали в том числе за счет доходов больницы от предпринимательской деятельности.

В 2020 году потребность в инфекционных койках возросла на фоне пандемии. На текущий момент основным источником госпитализаций являются пациенты с коронавирусом, пишет ИА «Комиинформ».

Функционально инфекционная больница связана с больницей скорой медицинской помощи. Ресурсы некоторых подразделений являются едиными. Часть должностей является дублирующей, при этом в обоих учреждениях отмечается дефицит кадров.

При реорганизации не предполагается сокращения инфраструктуры. Администрация намерена развивать службы и рационально расставлять кадры. Мероприятия позволят эффективнее использовать кадровые и материальные ресурсы организаций.