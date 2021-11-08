Москва считает неприемлемым решение США не признавать итоги выборов в Никарагуа и осуждает его - Лавров

Москва считает неприемлемым решение США не признавать итоги выборов в Никарагуа и осуждает его - Лавров

2021-11-08 14:37:26

2021-11-08 14:37:26

2021-11-08 14:37:26

2021-11-08 14:37:26

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru