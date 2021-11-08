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Польша повысила уровень боевой готовности из-за наплыва мигрантов

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Минобороны Польши повысило уровень боевой готовности войск на фоне эскалации ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в понедельник, 8 ноября, глава польского ведомства Мариуш Блащак в Twitter.

«Более 12 тыс. солдат уже дежурят на границе <...> Вместе со службами министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу», — написал Блащак.

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Как добавили в польском МВД, на границу переброшены также антитеррористические подразделения.

Ранее в этот день стало известно, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Однако позже сообщалось, что группа мигрантов покинула территорию Белоруссии и ушла в Польшу. Как уточнили источники, мигранты свернули с дороги в лес.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в понедельник заявил, что резерв гродненской пограничной группы был привлечен к обеспечению безопасности на участке белорусской границы с Польшей.

Также 8 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб из-за ситуации на границе. По его словам, в настоящее время 100% сил территориальной обороны готовы к действиям. Кроме того, передислокацию войск из-за ситуации с мигрантами начала Литва.

В Кремле в свою очередь назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые в свою очередь принимают все необходимые меры.

До этого, 17 сентября, Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

29 октября Бычковский опроверг заявления Польши о провокациях на границе. По его словам, это ложная информация. В Минске также отмечали, что обвинениями страны Запада пытаются прикрыть свое преступное обращение с мигрантами.

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