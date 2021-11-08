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В ноябре пройдет V Международный фестиваль театральных школ стран BRICS

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С 11 по 14 ноября 2021 года состоится юбилейный 5-й ежегодный международный фестиваль театральных школ стран БРИКС.

Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС был учрежден в 2017 году ученым советом Института театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона и в первый же год получил международное признание и теплый отклик от всех участников и зрителей этого грандиозного события. Поддержку идеи создания международного фестиваля оказало Министерство иностранных дел Российской Федерации и лично министр Сергей Викторович Лавров.

С тех пор было организовано четыре успешных фестиваля, которые собирали талантливых участников из дружественных стран в одном месте, чтобы дать стимул развиваться и творить молодым людям по всему миру. Каждый сезон имел особую тему и идею, которая была наполнена патриотизмом, любовью к Родине и своей истории, уважением к традициям и высоконравственным отношением к окружающему миру.

Фестиваль за эти годы стал надежным культурным мостом между странами, который доказывает, что, несмотря ни на что, искусство не имеет границ и национальностей и способно объединять и сближать страны даже в режиме пандемии. Так, в 2020 году организаторами был создан новый онлайн/офлайн-формат фестиваля, который в очередной раз доказал, что искусство стирает все границы и способно пережить любые трудности.

В этом году, несмотря на продолжающуюся пандемическую ситуацию и невозможность финансирования Фондом президентских грантов, советом института было принято решение провести фестиваль в том же новом онлайн/офлайн-формате. И, более того, сами студенты Института театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона проявили желание организовать и провести этот юбилейный фестиваль самостоятельно, на что получили положительный ответ от руководства. Принятию такого решения поспособствовали многочисленные просьбы от международных участников предыдущих фестивалей из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, России, Беларуси и Армении.

Молодые актеры и режиссеры с радостью окунулись в мир психологического театра Ф.М. Достоевского и готовят свои постановки более полугода, изучая и вникая в саму суть этого феноменального национального русского явления.

Именно Федору Михайловичу Достоевскому и будет посвящен 5-й юбилейный международный фестиваль театральных школ стран БРИКС, торжественно открывающийся 11 ноября 2021 года, в 200-й день рождения великого писателя!

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