Жители Липецкой области предлагают выбрать запахом региона аромат липы

Парфюмеры работают над созданием серии запахов различных регионов России. Цели проекта — популяризация внутреннего туризма и повышение узнаваемости туристических брендов субъектов России.

Авторы проекта уверены, что запахи будут отражать локальную идентичность региона, базируясь в том числе на героях литературы, природных достопримечательностях и локальной идентичности территорий.

Запахи планируется использовать во время официальных приемов, в краеведческих музеях, и их сможет приобрести любой желающий.

Как пишет Lipetskmedia, в социальных сетях активно обсуждается, каким будет запах Липецкой области. Одни комментаторы делают ставку на душистый запах цветущей липы, которая считается символом Липецка. Другие — на аромат липового меда, тем более что туалетная вода «Липовый цвет» и духи «Липовый мед» уже существуют.

Правда, находятся и такие, кто предлагает выбрать ароматом региона запахи металлургической шлакопереработки и очистных сооружений Липецка.