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Ущерб от пожаров превысил 21,4 млн рублей в Псковской области

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Ущерб от пожаров превысил 21,4 млн рублей в Псковской области в 2021 году. В результате возгораний погиб 81 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 3,36 тыс. пожаров. Более чем в 2,7 тыс. случаев причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Еще 227 пожаров произошли в результате нарушения правил при использовании электрооборудования. Также пожары начинались при неверной эксплуатации печей и поджогах. На транспорте зарегистрировано 77 возгораний, пишет «Псковская лента новостей». Огонь уничтожил 407 строений и 48 единиц транспорта.

Гибель детей в результате пожаров не зарегистрирована. Травмы в огне получили 42 человека. Удалось спасли 751 человека.

Ущерб от 1,2 тыс. пожаров в городах и районных центрах оценивается в 7,6 млн рублей. В сельской местности произошло свыше 2,1 тыс. пожаров, ущерб превысил 13,82 млн рублей.

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