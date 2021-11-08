Пятилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Нижнем Новгороде

Следственный комитет начал проверку по факту падения пятилетней девочки из окна в Нижнем Новгороде. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 6 ноября на улице Богдановича. По данным правоохранительных органов, девочка осталась без присмотра, ее бабушка с сестрой находились в другой комнате. Пострадавшая забралась на подоконник через диван и выпала из окна с высоты четвертого этажа. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Девочку доставили в детскую больницу. Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое.

Проверку по факту происшествия проводит следственный комитет. Также оценку инциденту даст прокуратура.

1 ноября сообщалось о падении двух подростков с высоты седьмого этажа в Сарове. По данным правоохранительных органов, 13-летний мальчик потерял равновесие, находясь у окна, его ровесник пытался помочь, но не удержался сам. Один из подростков скончался на месте происшествия. Второго мальчика госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.