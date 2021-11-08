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Правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности

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Правительство намерено провести масштабную цифровую трансформацию в промышленности. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Отмечается, что кабмин утвердил два стратегических направления в сфере цифровых решений.

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«Первое из них касается цифровой трансформации социальной сферы. Главная задача — усовершенствовать систему социального обеспечения и трудовых отношений за счет использования искусственного интеллекта, технологии анализа и обработки больших данных, сделать помощь государства более адресной и проактивной», — добавил Мишустин.

Кабмин планирует запуск единой централизованной цифровой платформы. Она позволит 80% россиян получать федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.

По словам Мишустина, власти намерены создать единый контакт-центр. В нем можно будет получить всю нужную информацию по теме социальной защиты.

Премьер-министр уточнил, что запуск электронного кадрового документооборота позволит упростить кадровые вопросы и расширить возможности для дистанционной занятости.

Четвертый проект правительства — портал «Работа в России», который позволит соискателям находить подходящие вакансии.

12 марта 2020 года Мишустин отметил, что роль нефти, золота и платины в XXI веке будут играть цифровые данные. Он подчеркнул, что преимущество данных — в их неисчерпаемости, и чем их больше, тем больше добавленная стоимость.

По оценке члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, Мишустин на посту главы Федеральной налоговой службы успешно внедрил цифровые технологии в сфере деятельности ведомства. Как считает парламентарий, такой подход позволил повысить собираемость сборов.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года заявил, что страна способна достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в обороне.

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