Израильская система ПВО сбила беспилотник у берегов сектора Газа

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» сбила беспилотник движения ХАМАС, приблизившийся к морской зоне у берегов сектора Газа. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает пресс-служба израильской армии.

«Система ПВО «Железный купол» сбила БПЛА, принадлежащий террористической организации ХАМАС, который некоторое время назад приблизился к морской зоне у побережья Газы. Израильские ВВС осуществляли мониторинг БПЛА на протяжении всего инцидента», — говорится в сообщении.

15 сентября посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви рассказал «Известиям», что Израиль готов пойти на уступки в переговорах с палестинцами. При этом он отметил позитивные сдвиги в отношениях с Палестиной за прошедший год.

12 сентября Израиль нанес удар по подземным объектам ХАМАС в секторе Газа. Атака стала ответом на ракетный обстрел со стороны палестинского анклава.

Ранее, 10 сентября, ПВО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную радикалами из сектора Газа по израильской территории. До этого на юге Израиля, на границе с сектором Газа, прозвучали сирены оповещения о возможном ракетном обстреле.

Ранее, 22 августа, истребители израильских ВВС нанесли в ночь на воскресенье удары по четырем оружейным цехам и складам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. 16 августа Армия обороны Израиля сообщала, что одна ракета выпущена по территории еврейского государства из сектора Газа, ее перехватила израильская система «Железный купол».

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем после того, как власти еврейского государства начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме. Это спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня, оно вступило в силу 21 мая в 02:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.