Песков заявил об отсутствии межнациональной подоплеки в драке в Новой Москве

В деле о драке на Нововатутинском проспекте в Новой Москве нет никакой национальной подоплеки. Об этом на брифинге с журналистами заявил 8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то, соответственно, эти граждане России будут привлечены к ответственности», — отметил представитель Кремля.

Инцидент произошел вечером 4 ноября. Четыре человека набросились на мужчину с маленьким ребенком. Избитый 31-летний Александр Ж. рассказал, что перевез семью в безопасное место, и отметил, что не спал более суток после этого происшествия. По его словам, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке.

По данным журналистов, мужчина, подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, что и стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и привела к драке.

Сначала против напавших было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, но затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью — о покушении на убийство, совершенное группой людей по предварительному сговору в отношении двух или более человек, включая малолетнего ребенка.

По словам адвоката одного из фигурантов, обвиняемые не оспаривают участия в драке, однако вину в покушении на убийство не признают. Инициатором конфликта они считают самого потерпевшего.

Возраст подозреваемых — от 17 лет до 21 года, они задержаны.

7 ноября стало известно, что Щербинский суд Москвы арестовал четвертого фигуранта дела. Он пробудет под стражей до 5 января 2022 года.

Ранее в этот же день на два месяца были арестованы еще трое обвиняемых — Фарамаз Гасанов, Элхан Г. и Эльджан Гасанов.