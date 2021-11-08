Названа дата премьеры обновленного кроссовера Skoda Karoq

Чешская компания Skoda 30 ноября представит обновленный кроссовер Karoq. Об этом 8 ноября сообщает Motor1.

Автомобиль получит измененную радиаторную решетку с вертикальными планками, новые передний и задний бамперы, а также доработанные задние фонари. Кроме того, появятся несколько дополнительных цветов кузова.

Салон автомобиля останется практически прежним. Единственная доработка — обновленный дизайн информационно-развлекательного комплекса.

Отмечается, что европейские продажи обновленного Skoda Karoq начнутся в начале 2022 года.

8 июля сообщалось, что Skoda начинает принимать заказы в России на кроссовер Karoq с новым турбомотором объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. и новой семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Автомобиль с новым мотором развивает скорость до 192 км/ч, а разгон до 100 км/ч происходит за 8,9 с.