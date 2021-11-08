Песков прокомментировал порядок выдачи субсидий чиновникам на покупку жилья

Воспользоваться программой поддержки государства для покупки жилья могут только те чиновники, которые не обладают достаточными финансовыми средствами. Об этом 8 ноября заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что российские чиновники получили такую поддержку от государства, хотя владеют дорогой недвижимостью.

«Не все чиновники не обладают крупными финансовыми средствами, есть те, кто обладает, но они не могут пользоваться такими программами поддержками. Ими пользуются те, кто большими финансовыми средствами не обладают», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что помощь оказывается только тем чиновникам, что не имеют другой возможности приобрести жилье.

При этом Песков отметил, что не знаком с упоминаемым материалом СМИ, поэтому не может его прокомментировать.

Ранее в этот день сайт «Важные истории» (признан иноагентом в РФ) опубликовал информацию о том, что с 2012 года около 650 российских чиновников якобы получили от государства многомиллионные субсидии на приобретение жилья как нуждающиеся.

Ранее, 20 октября, сообщалось, что правительство Хабаровского края собирается отказаться от финансирования некоторых социальных мер для оптимизации расходов бюджета на 2022–2024 годы. В числе этих мер — отдых в санатории для чиновников и единовременная субсидия на приобретение жилого помещения.