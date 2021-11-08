В ИО РАН рассказали о дальнейшей судьбе экипажа «Академика Иоффе»

В настоящее время институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН вместе с российскими ведомствами ищет возможности ссадить ученых и экипаж с задержанного в Дании научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» на берег. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил заместитель директора по научной работе Геологического направления института Владимир Шевченко.

«Мы можем только добавить, что вместе с Министерством науки и высшего образования России мы работаем по этому вопросу. Работам над этим с первых часов остановки судна в территориальных водах Дании», — рассказал он РЕН ТВ.

Шевченко отметил, что в вопросе вызволения людей с судна есть много деталей, которые в настоящее время не до конца ясны. По его словам, в настоящее время ведутся активные работы по вопросу освобождения людей.

«Мы не покидаем своих товарищей в тяжелой ситуации. На борту судна все здоровы, вакцинированы. Еды, воды и топлива у них на два месяца. В ближайшее время будут решены вопросы о дальнейшей судьбе экспедиции. Их постараются эвакуировать. Но если не произойдет чудо, мы прикладываем усилия для того, чтобы судно освободили», — заявил он.

Судно ушло в плавание по графику Минобразования для выполнения геологической экспедиции, заключил Шевченко.

О задержании судна в датском порту Скаген стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

5 ноября сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн.

One Ocean Expeditions некоторое время назад арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. Оно было одним из трех в распоряжении компании. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли.

В одном из круизов судно село на мель, пассажиров пересадили на другое, а компании пришлось выплачивать пассажирам убытки на $6,5 млн. Девять рейсов были отменены. One Ocean Expeditions считает, что к инциденту привели действия экипажа.

По предположению юриста Дмитрия Кваши, срок пребывания судна «Академик Иоффе» под арестом зависит от решения суда и действий адвокатов по делу. Он описал два варианта развития событий, лучшее из которых могут реализовать защитники судовладельца.

7 ноября «Известия» поговорили с учеными с задержанного в Дании судна. Член экипажа «Академика Иоффе» рассказал, что им неизвестно, когда их точно эвакуируют с судна. Ученые заверили, что с ними всё в порядке, провизии хватает. Они продолжают научную деятельность, члены экипажа поддерживают связь с близкими.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.