Белоруссия усилила охрану границы с Польшей из-за большой группы беженцев

Резерв гродненской пограничной группы привлечен к обеспечению безопасности на участке белорусской границы с Польшей. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

О том, что многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей, стало известно ранее в этот день. Однако позже группа мигрантов покинула территорию Белоруссии и ушла в Польшу, добавляет «Газета.Ru».

«Мы усилили несение службы на данном направлении в том числе, принимаем все необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности», — уточнил Бычковский в беседе с «РИА Новости», опубликованной в понедельник, 8 ноября.

Ранее в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб из-за ситуации на границе с Белоруссией. По его словам, в настоящее время 100% сил территориальной обороны готовы к действиям. При этом министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о присутствии 12 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией.

Также 8 ноября в Кремле назвали ситуацию с мигрантами в Белоруссии непростой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что большой груз ложится на плечи властей республики, которые в свою очередь принимают все необходимые меры.

До этого, 17 сентября, Моравецкий обвинил Белоруссию в том, что Минск якобы привез более 10 тыс. людей с Ближнего Востока для нелегальной переброски в Евросоюз. Также он заявил, что эта ситуация может перерасти в долгосрочный кризис.

29 октября официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг заявления Польши о провокациях на границе со стороны Минска. По его словам, это ложная информация.