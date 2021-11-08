Рабочих признали виновными в смерти ребенка на детской площадке в ЯНАО

СКР ЯНАО назвал виновных в гибели девочки, которая получила смертельную травмы на детской площадке в Антипаюте. За случившееся ответственность понесет мастер коммерческой организации, которая занималась установкой качелей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на ведомство.

Следствие считает, что мастер при выполнении работ по сборке детской площадки проигнорировал требования по безопасности. В результате доступ к игровым конструкциям не был ограничен. Кроме того, мастер не проконтролировал состояние детской площадки.

Инцидент произошел в конце сентября в поселке Тазовском на площадке в центре поселка. На четырехлетнюю девочку упали незакрепленные качели. Позже в больнице Нового Уренгоя ребенок скончался из-за полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее «Известиям» сообщили в ОНФ, что треть детских и спортивных площадок в России, проверенных экспертами, опасна. Они проинспектировали дворы в каждом регионе, а лидером по количеству потенциально опасных площадок стала Брянская область.