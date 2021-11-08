Путин обсудил с директором ЦРУ Бернсом двусторонние отношения и региональные конфликты

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с недавно посетившим Москву директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом, в ходе которого обсуждались отношения США и РФ, затрагивалась тема существующих на данный момент конфликтов регионального масштаба. Об этом на брифинге 8 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, такой разговор имел место быть по телефону. Обсуждались двусторонние отношения и кризисная ситуация в дипломатической практике. Также состоялся обмен мнениями в части региональных конфликтов», — рассказал спикер Кремля.

Кроме прочего, по словам Пескова, в ходе беседы российского лидера с главой ЦРУ упоминались наиболее актуальные вопросы кибербезопасности.

Уильям Бернс прибыл в Москву 2 ноября вместе с высокопоставленной американской делегацией и находился там до следующего дня, 3 ноября. В первый день визита он принял участие во встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. Согласно информации СВР, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и возможности межведомственного взаимодействия.

На встрече с Патрушевым, как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, была затронута тема отношений Вашингтона и Москвы.

Кроме того, как 6 ноября рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, тема Украины поднималась в ходе визита в Москву главы американского Центрального разведывательного управления. По его словам, данная тема зачастую поднимается в ходе контактов с американскими представителями.

Американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» отметил, что Бернс — лучшая кандидатура для налаживания отношений между США и Россией. Эксперт пояснил, что Бернс стал главой американской делегации в Москве не случайно, а подобные визиты в круг обязанностей главы ЦРУ не входят.