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В сборную России по футболу вызван игрок «Зенита» Данил Круговой

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Футболист «Рубина» Илья Самошников и игрок «Динамо» Арсен Захарян не будут вызваны в сборную России на ноябрьские матчи по медицинским причинам. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

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Вместо них в сборную вызван игрок «Зенита» Данил Круговой.

В состав команды вошли вратари: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Никита Хайкин и Илья Лантратов.

Среди защитников в составе национальной сборной: Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Сергей Терехов, Фёдор Кудряшов.

В качестве полузащитников на игры вызваны: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Данил Глебов.

Федор Смолов, Антон Заболотный и Иван Сергеев вызваны на сборы команды в качестве нападающих.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в Санкт-Петербурге) и Хорватии (14 ноября в Сплите), добавляет «Спорт-Экспресс».

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин 1 ноября подчеркнул, что были вызваны те, кого тренерский штаб счел нужным команде. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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