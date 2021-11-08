В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника районной ГИБДД

В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника районного отделения ГИБДД. Об этом 8 ноября сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

Отмечается, что автомобилист не справился с управлением, выехал на встречную полосу на участке трассы Красноярск — Енисейск и сбил начальника районного отделения ГИБДД, который в тот момент работал на месте другого ДТП. Инцидент произошел в воскресенье, 7 ноября.

После наезда на сотрудника ГИБДД водитель «Жигулей» врезался в «КамАЗ» и съехал в кювет.

Позже все участники ДТП были доставлены с травмами разной степени тяжести в больницу. Главный дорожный инспектор района попал в отделение реанимации, водитель и двое пассажиров проходят амбулаторное лечение.

Водитель был освидетельствован на месте — признаков опьянения не выявлено, уточнили в МВД.

В начале сентября в центре Казани водитель Mercedes попытался скрыться от сотрудника ГИБДД, обнаружившего у него признаки опьянения, сбил его и протащил на капоте.