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Победители парламентских выборов в Чехии создадут коалиционный кабмин

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Лидеры пяти либеральных партий и движений, которые добились успеха на парламентских выборах, подписали соглашение о создании коалиционного правительства. Об этом сообщает в понедельник, 8 ноября, новостной портал iDNES.cz.

Речь идет о Гражданской демократической партии (ГДП), Христианско-демократическом движении (ХДД), Пиратской партии, а также о движениях ТОР 09 и «Старосты и независимые».

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Кандидатом в премьер-министры данные партии и движения уже выдвинули лидера ГДП Петра Фиалу.

Ранее, 9 октября, либеральная партия «Вместе» одержала победу на выборах в парламент Чехии, набрав 27,7% голосов. Движение ANO под предводительством премьер-министра страны Андрея Бабиша заняло второе место с результатом 27,1% голосов. Третье место досталось Либеральной партии, состоящей из Пиратской коалиции и движения «Старосты и независимые», результат которой оценивается в 15,5% голосов.

В тот же день Бабиш признал поражение. Центрист поздравил Фиалу с победой и указал, что против ANO на выборах выступили пять партий, целью которых было «устранение Бабиша».

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с президента Чехии Милоша Земана, госпитализированного 10 октября, президентских полномочий. Согласно ст. 66 Конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

При этом 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек отметил, что президент способен выполнять свои обязанности. Разглашать диагноз Земана он не стал.

21 октября немецкий политолог и журналист, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг Земана, походит на политическую интригу. По его словам, противники президента за пределами страны поддерживают те силы, «которые пошли на такой шаг — объявить больным и сместить его».

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он заявил, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у Земана печеночную энцефалопатию. 5 ноября стало известно, что президенту ввели в желудок питательный зонд для кормления.

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